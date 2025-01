Villa Nova e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (1), em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), com transmissão da Premiere (TV por assinatura). ➡️ Clique para assistir no Premiere

✅ FICHA TÉCNICA

VILLA NOVA X ATLÉTICO-MG

5ª RODADA - CAMPEONATO MINEIRO

📆 Data e horário: sábado, 1º de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VILLA NOVA (Técnico: a definir)

Geaze; Norberto, Yago, Páscoa, Baiano, Cesinha; Torres, Gaia; Rafael, Tanque e Paulinho.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Éverson; Natanael, Lyanco, Alonso, Arana; Franco, Gabriel Menino, Scarpa, Rubens; Jr Santos e Hulk

