Mercado da Bola: Cuello é confirmado como reforço do Atlético-MG

O atacante Cuello é o novo reforço do Atlético-MG para a temporada 2025. O clube fez o anúncio oficial da contratação nesta quinta-feira (30). O contrato de Cuello vai até dezembro de 2028, e ele pode estrear com a camisa do Galo já na próxima rodada do Campeonato Mineiro, sábado, contra o Villa Nova, em Nova Lima, às 16h30.

continua após a publicidade

Cuello chega ao Atlético-MG com total apoio do técnico Cuca, que elogiou o atacante na entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o América, quarta-feira (29), no Mineirão:

- O Cuello jogou comigo na ponta-esquerda, jogou de meia, de ala-direito, de lateral-direito… Ele é multifuncional. Jogador que se adapta em qualquer posição. Nós vamos utilizá-lo durante esses jogos, essa maratona que tem até o meio do ano, de diversas formas. Não tem uma específica. É um jogador bom de você ter. Ele, assim como outros que a gente tem no elenco, joga em bastantes posições – comentou o treinador atleticano.

continua após a publicidade

O Atlético-MG chegou a acordo com o Athletico-PR para adquirir o jogador argentino de 24 anos em definitivo, sem envolver os empréstimos de Igor Rabello e Brahian Palacios, como estava previsto inicialmente. O valor da transação não foi divulgado pelos clubes, mas foi superior a 5 milhões de dólares (mais de R$ 30 milhões).

Cuello é o quinto reforço do Atlético-MG para a temporada 2025

Cuello é o quinto reforço do Galo para a temporada. Já estrearam o atacante Júnior Santos, ex-Botafogo, o volante Gabriel Menino, ex-Palmeiras, e o lateral Natanael, ex-Coritiba. Apenas o jovem Patrick, que também veio do Palmeiras, ainda não atuou pela equipe do técnico Cuca, que espera novas contratações em breve.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Tomás Cuello, argentino de 24 anos, foi revelado pelo Atlético Tucumán, em 2017. Convocado para categorias de base da Argentina, teve rápida passagem pela Sampdoria, da Itália. Em 2020, foi emprestado ao RB Bragantino. Dois anos depois, transferiu-se para o Athletico-PR, como a maior contratação da história do clube, R$ 12,5 milhões pagos ao Atlético Tucumán. Pelo time paranaense, Cuello disputou 163 jogos, com 10 gols e 24 assistências, e os títulos estaduais de 2023 e 2024.