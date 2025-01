Júnior Santos aprova estreia pelo Atlético-MG contra o América

Principal contratação do Atlético-MG para a temporada, o atacante Júnior Santos estreou no empate por 1 a 1 com o América, quarta-feira (29), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O jogador estava em Belo Horizonte desde a semana anterior, mas, como havia feito apenas um treino com os novos companheiros, na terça-feira (28), e ainda não está nas melhores condições físicas, a expectativa era que começasse o jogo no banco de reservas.

Após a partida, na zona mista no Mineirão, Júnior Santos contou como foi a decisão de começar jogando:

- O Cuca me perguntou se dava para jogar, eu disse que sim, ‘vamos pra cima’. Meus testes físicos me surpreenderam até, porque fiquei um tempo parado. Fiquei um mês e pouco de férias, pude treinar e me sentir bem. Joguei e também me senti bem – afirmou o atacante, que escolheu o número 37 para sua camisa.

Júnior Santos ficou em campo até os 16 minutos do segundo tempo e gostou do desempenho diante do América:

- Como eu disse, estou longe do meu auge físico, mas gostei de como me movimentei em campo. Tenho certeza que a partir dos próximos jogos, evoluirei ainda mais – previu.

Júnior Santos promete melhorar condicionamento físico em breve (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O atacante, campeão brasileiro e da Copa Libertadores com o Botafogo em 2024, prometeu se empenhar bastante para atingir logo a melhor condição física:

- Vou dar meu melhor para, em breve, estar no auge físico e poder mostrar minhas características dentro de campo, poder ajudar, junto com meus companheiros, que batalharam bastante. Estou muito feliz de estrear com essa camisa – disse Júnior Santos.

Júnior Santos está empolgado com a recepção em Belo Horizonte

Segundo o jogador, a recepção que está tendo da torcida do Galo tem sido importante para sua adaptação ao clube:

- Sensação incrível. Sempre acompanhei o Galo, na época do Ronaldinho, de quem também sou fã. Um clube com muita tradição, um clube gigante. Estou muito feliz com a recepção que tive em Belo Horizonte, um povo bem receptivo. A torcida me recebeu bem e isso só me dá mais confiança, mais alegria. Minha família também está muito feliz. Isso me motiva – afirmou Júnior Santos.

A próxima partida do Atlético-MG será sábado (1.o.), contra o Villa Nova, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, às 16h30, pela quinta rodada do Mineiro. O Galo ainda não venceu na temporada: foram dois empates na FC Series, em Orlando (EUA), e quatro empates pelo Estadual em quatro jogos.