Vila Nova x Chapecoense: onde assistir e prováveis escalações

Vila Nova e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira (25) dando sequência à quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado às 21h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia, com transmissão por streaming do Disney+.

A expectativa é de duelo equilibrado devido à proximidade na tabela. O Vila Nova aparece em séitmo com sete pontos somados, enquanto a Chape soma uma a menos e ocupa a décima colocação. O Tigrão tem três jogos de invencibilidade, com duas vitórias e um empate.

Por outro lado, a equipe de Santa Catarina também chega para o confronto em momento positivo. Após duas derrotas nos primeiros jogos, conquistou duas vitórias e saiu da zona de rebaixamento para mirar, quem sabe, aproximação do G-4.

Veja as informações de Vila Nova x Chapecoense:

✅ FICHA TÉCNICA

VILA NOVA X CHAPECOENSE

5ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 25 de abril 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VILA NOVA (Técnico: Rafael Lacerda).

Halls; Elias, Tiago, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson, Igor Henrique e Jean Mota; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Labandeira.

CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Dal Pozzo).

Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano e João Silveira; Maílton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Walter Clar; Ítalo e Mário Sérgio.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

🚩 Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueir

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)