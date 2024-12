Viktoria Plzen e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela sexta rodada da fase de liga da Europa League. A bola às 14h45 (de Brasília), na Doosan Arena, em Plzen, na República Tcheca, com transmissão da CazéTV. Os checos somam nove pontos na competição e ocupam a 13ª colocação, enquanto os ingleses vêm logo acima, em 12º lugar, com a mesma pontuação. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

➡️ Volta ao Palmeiras? Técnico do Arsenal opina sobre saída de Gabriel Jesus

✅ FICHA TÉCNICA

Viktoria Plzen x Manchester United

Fase de liga - 6ª rodada - Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de dezembro de 2024, às 14h45 (de Brasília);

📍 Local: Doosan Arena, em Plzen, na República Tcheca;

📺 Onde assistir: CazéTV.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VIKTORIA PLZEN (Técnico: Miroslav Koubek)

Jedilicka; Dweh, Markovic e Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Sulc e Havel; Vydra; Vasulin.

MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

Onana; Maguire, De Ligt e Evans; Amad Diallo, Eriksen, Ugarte e Antony; Zirkzee, Rashford e Fernandes.

continua após a publicidade