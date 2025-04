Internacional: surpresa no penúltimo treino da semana

O Internacional teve uma agradável surpresa no penúltimo treino da semana, antes da estreia na Libertadores, contra o Bahia, na quinta-feira (3), em Salvador. Na manhã desta terça (1º), o meia Gabriel Carvalho voltou a treinar com o grupo. Em recuperação desde que teve uma fratura no pé esquerdo, o garoto de 17 anos já vinha trabalhando em separado no gramado. Agora, surge a expectativa do seu retorno ao time do técnico Roger Machado.

O guri se lesionou ao ser pisado no pé durante um treino da Seleção Brasileira sub-20 realizado na Granja Comary, em Teresópolis, em 12 de janeiro. O atleta sofreu a fratura no quinto metatarso e voltou para Porto Alegre, onde foi submetido a uma cirurgia. Na época, o clube não divulgou uma previsão de volta. No dia 26 de março, em evento promovido pela Adidas em Porto Alegre, o jovem falou sobre a volta:

– Estou treinando com bola, mas separado. Daqui uns dias estarei com o grupo. Mais duas semanas e eu estou de volta.

Perspectiva é de retorno no domingo (6)

Vendido ao Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, o Gabriel Carvalho seguirá no Beira-Rio até agosto, quando completará 18 anos e, assim, poderá ir morar no fora do Brasil. Até lá, segue atuando pelo Internacional. Na semana passada, a perspectiva era de que Gabriel Carvalho pudesse estar à disposição da comissão técnica para o enfrentamento contra o Cruzeiro, domingo (6), às 18h30min, no estádio Beira-Rio.

O Colorado tem mais um treinamento, programado para a manhã de quarta (2), antes de viajar em voo fretado para Salvador. O retorno deve ocorrer logo depois da partida pelo torneio continental. O elenco se reapresenta no CT Parque Gigante na tarde de sexta (4) para iniciar a preparação para o confronto válido pela segunda rodada do Brasileiro.