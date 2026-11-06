Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (06/11/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/11/2026 09:42
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Fluminense em ação contra o Internacional
Jogadores do Fluminense em ação contra o Internacional (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

A sexta-feira (6) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por competições como Bundesliga, Serie A TIM, Premier League, La Liga e Brasileirão Série A. Os destaques ficam para Everton x Coventry City, Sevilla x Alavés, Hamburgo x Borussia Mönchengladbach e Alcione Milano x Lumezzane.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 6 de novembro de 2026):

Bundesliga

16h30 – Hamburgo x Borussia Mönchengladbach

Serie C1

16h30 – Alcione Milano x Lumezzane

16h30 – Union Brescia x Arzignano Valchiampo

FA Cup

16h30 – Bristol Rovers x Cambridge United

16h45 – Oxford City x Leicester City

Leicester Hull City
Leicester City x Hull City (Foto: Reprodução)

Serie A TIM

16h45 – Venezia x Udinese

Ligue 1

16h45 – Toulouse x Strasbourg

Premier League

17h – Everton x Coventry City
Onde assistir: Disney +

La Liga

17h – Sevilla x Alavés
Onde assistir: Disney + e Prime Video

Série B

19h30 – Operário-PR x Sport

Brasileirão Série A

20h – Vitória x Fluminense

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série B 2026 - Náutico x CRB-AL

Onde Assistir

Náutico x CRB-AL: onde assistir, horário e escalações

Há 5 horas
Brasileirão Série B 2026 - Cuiabá-MT x Juventude

Onde Assistir

Cuiabá-MT x Juventude: onde assistir, horário e escalações

Há 5 horas
Brasileirão Série B 2026 - Vila Nova-GO x Criciúma

Onde Assistir

Vila Nova-GO x Criciúma: onde assistir, horário e escalações

Há 5 horas
Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x Fortaleza

Onde Assistir

Novorizontino x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações

Há 5 horas
Brasileirão Série B 2026 - Avaí x São Bernardo

Onde Assistir

Avaí x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações

Há 5 horas
FA Cup 2026/2027 - Peterborough United x Reading

Onde Assistir

Peterborough United x Reading: onde assistir, horário e escalações

Há 5 horas
Mais LANCE!
FA Cup 2026/2027 - Altrincham x Notts County

Altrincham x Notts County: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Mansfield Town x Macclesfield

Mansfield Town x Macclesfield: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Harrogate Town x Fylde

Harrogate Town x Fylde: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Plymouth Argyle x Alvechurch

Plymouth Argyle x Alvechurch: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Gillingham x Barrow

Gillingham x Barrow: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Chesterfield x Yeovil Town

Chesterfield x Yeovil Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Colchester United x Worcester City

Colchester United x Worcester City: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Luton Town x Forest Green Rovers

Luton Town x Forest Green Rovers: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Barnsley x Aldershot Town

Barnsley x Aldershot Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Fleetwood Town x Rochdale

Fleetwood Town x Rochdale: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Bradford City x Marine

Bradford City x Marine: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Barnet x Tranmere Rovers

Barnet x Tranmere Rovers: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Dover Athletic x Wealdstone

Dover Athletic x Wealdstone: onde assistir, horário e escalações