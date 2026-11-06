Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (06/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (6) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por competições como Bundesliga, Serie A TIM, Premier League, La Liga e Brasileirão Série A. Os destaques ficam para Everton x Coventry City, Sevilla x Alavés, Hamburgo x Borussia Mönchengladbach e Alcione Milano x Lumezzane.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 6 de novembro de 2026):
Bundesliga
16h30 – Hamburgo x Borussia Mönchengladbach
Serie C1
16h30 – Alcione Milano x Lumezzane
16h30 – Union Brescia x Arzignano Valchiampo
FA Cup
16h30 – Bristol Rovers x Cambridge United
16h45 – Oxford City x Leicester City
Serie A TIM
16h45 – Venezia x Udinese
Ligue 1
16h45 – Toulouse x Strasbourg
Premier League
17h – Everton x Coventry City
Onde assistir: Disney +
La Liga
17h – Sevilla x Alavés
Onde assistir: Disney + e Prime Video
Série B
19h30 – Operário-PR x Sport
Brasileirão Série A
20h – Vitória x Fluminense
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