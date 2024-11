Vasco x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (30), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). A partida será transmitida pelos canais Premiere e SporTV. ➡️Clique para assistir no Premiere

O Vasco recebe o Atlético-GO pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATLÉTICO-GO

36ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 30 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo Pelé, Lucas Piton; Mateus Carvalho, Galdames, Payet; Puma Rodríguez, Leandrinho, Pablo Vegetti. Técnico: Felipe.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Tubarão, Martins, Alix e Romão; Gabriel Batalha, Roni, Cruz, Rhaldney e Luiz Fernando; Jan Hurtado. Técnico: Anderson Gomes.