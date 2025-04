Ficha do jogo 1ª rodada Libertadores (Fase de grupos) Data e Hora Quarta-feira, dia 2 de abril, às 21h30 (de Brasilía) Local Estádio Monumental de Lima, Lima (PER) Árbitro Gustavo Tejera (URU) Assistentes Carlos Barreiro (URU) Var Cristhian Ferreyra (URU) Onde assistir

Universitario e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), Estádio Monumental de Lima, em Lima (PER), em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A transmissão da partida será pelo Paramount+ (streaming).

Esta será a 35ª participação do Universitario na Libertadores. No total, o clube peruano disputou 233 partidas, com 71 vitórias, 72 empates e 90 derrotas. Na última partida, pelo Campeonato Peruano, venceu o Sport Huancayo por 3-1.

Já o River Plate disputa sua 41ª edição da Libertadores e já conquistou 4 títulos (1986, 1996, 2015 e 2018). No total, jogou 401 partidas, com 198 vitórias, 195 empates e 98 derrotas. Na última partida, pelo Torneo Apertura, empatou com o Rosario Central por 2-2.

✅ FICHA TÉCNICA

Universitario x River Plate

Libertadores - Fase de grupos (1ª rodada)

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Monumental de Lima, em Lima (PER);

📺Onde assistir: Paramount+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Universitario (Técnico: Fabián Bustos)

Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña; Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, José Carabali; Hugo Ancajima, José Rivera, Alex Valera.

River Plate (Técnico: Marcelo Gallardo)

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono, Miguel Borja, Maximiliano Meza.

