Cruzeiro x Unión Santa Fe: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo CRU UNI SUL-AMERICANA 6ª RODADA Data e Hora Quarta-feira, 28 de maio, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Blas Romero (PAR) Onde assistir

Cruzeiro e Unión Santa Fe se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O confronto é válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana e terá a transmissão do Paramount+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Grupo E já tem Mushuc Runa e Palestino como classificados para a próxima fase do torneio. O Cruzeiro é o terceiro colocado, com quatro pontos, e o Unión aparece na lanterna, com apenas três. A Raposa não tem mais chance de classificação.

Confira todas as informações do jogo entre Cruzeiro e Unión Santa Fe (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X UNIÓN SANTA FE

6ª RODADA – SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 28 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Paramount+ (pay-per-view)

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Blas Romero (PAR)

🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Roberto Cañete (PAR)

🖥️ VAR: Jose Mendez (PAR)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Leonardo; William, Jonathan Jesus, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Murilo, Walace e Kenji; Lautaro Diaz e Bolasie.

UNIÓN SANTA FE (Técnico: Leonardo Madelón)

Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Nicolás Paz, Franco Pardo e Valentín Fascendini; Mateo Del Blanco, Lionel Verde, Mauro Pittón e Franco Fragapane; Jerónimo Dómina e Agustín Colazo.

continua após a publicidade