UFC 315: confira card, onde assistir e horário

Belal Muhammad e Jack Della Maddalena se enfrentam, na madrugada de sábado (10) para domingo (11), na luta principal do UFC 315, no Bell Centre em Montreal, Canadá. O evento é o quinto numerado do ano, que conta com outra luta por cinturão. No co-evento principal, a quirguiz Valentina Shevchenko defende o cinturão do peso mosca feminino contra a francesa Manon Fiorot.

continua após a publicidade

➡️ UFC 315: Conheça os brasileiros que estão no card

No card do evento, outros cinco brasileiros estarão em ação. No card principal, a lenda José Aldo irá encarar o dono da casa Aiemann Zahabi. Um pouco antes, Natália Silva terá duelo mais importante de sua carreira, contra a ex-campeã Alexa Grasso.

Belal Muhammad x Jack Della Maddalena - UFC 315

Belal Muhammad irá defender o cinturão do meio-médio do UFC contra Jack Della Maddalena. Esta será a primeira defesa do palestino, que conquistou o título contra Leon Edwards, no UFC 304, em julho de 2024. O desafiante seria o cazaque e invicto Shavkat Rakhmonov, mas por conta de uma lesão, a organização escolheu Jack para este combate.

continua após a publicidade

Belal Muhammad é campeão do peso meio-médio do UFC (Foto: Reprodução/Instagram @bullyb170)

Della Maddalena é o quinto do ranking da categoria até 77,1 kg e vem de 17 vitórias seguidas, sendo sete no UFC, onde venceu por nocaute ou submissão cinco vezes. Na última luta que realizou, em março de 2024, derrotou Gilbert "Durinho" Burns, com o braço quebrado, por nocaute técnico no terceiro round.

Valentina Shevchenko x Manon Fiorot

Pelo título do peso mosca feminino, Valentina Shevchenko fará a primeira defesa de cinturão de seu segundo reinado contra Manon Fiorot. Após trilogia contra a mexicana Alexa Grasso, com uma derrota, um empate e uma vitória, a quirguiz quer voltar a ter o domínio da divisão, onde já teve sete defesas.

continua após a publicidade

Valentina Shevchenko é campeã do peso mosca feminino (Foto: Reprodução/UFC)

Do outro lado, Manon Fiorot está invicta no UFC, sete lutas e sete vitórias. Em seu último combate, a francesa derrotou Erin Blanchfield por decisão unânime, em março de 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA

UFC 315 — Montreal, Canadá

📆 Data: 10 de maio de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h30 (horário de Brasília)

🌍 Local: Montreal, Quebec, Canadá

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 22h

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Belal Muhammad (c) x Jack Della Maddalena - luta pelo cinturão

Peso mosca feminino (até 56,7 kg): Valentina Shevchenko (c) x Manon Fiorot - luta pelo cinturão

Peso galo (até 61,2 kg): José Aldo x Aiemann Zahabi

Peso mosca feminino (até 56,7 kg): Alexa Grasso x Natália Silva

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis x Kyle Prepolec

Card preliminar — a partir de 20h

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Mike Malott x Charles Radtke

Peso mosca feminino (até 56,7 kg): Jéssica Andrade x Jasmine Jasudavicius

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas x Ion Cutelaba

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Navajo Stirling x Ivan Erslan

Preliminares Iniciais — a partir de 18h30

Peso médio (até 83,9 kg): Marc-André Barriault x Bruno Silva

Peso pena (até 65,7 kg): Daniel Santos x Lee Jeong Yeong

Peso galo (até 61,2 kg): Brad Katona x Bekzat Almakhan