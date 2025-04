Ficha do jogo UDI MIL 32ª rodada Campeoanto Italiano Data e Hora Sexta (11), às 15h45 (de Brasília) Local Bluenergy Stadium (Stadio Friuli), em Udine (ITA) Árbitro Juan Luca Sacchi Var Valerio Marini Onde assistir

Udinese e Milan se enfrentam em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. A partida acontece nesta sexta-feira (11), no Bluenergy Stadium (Stadio Friuli), em Udine (ITA), às 15h45 (de Brasília), com transmissão da ESPN (TV fechada) e da Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Udinese x Milan pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Udinese x Milan

32ª rodada — Campeonato Italiano

📆 Data e horário: sexta-feira, 11 de abril, às 15h45 (de Brasília);

📍 Local: Bluenergy Stadium (Stadio Friuli), em Udine (ITA);

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming);

🟨 Arbitragem: Juan Luca Sacchi;

📺 VAR: Valerio Marini.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚫ Udinese (Técnico: Kosta Runjaic)

Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Zarraga, Kalstrom, Payero; Lucca, Iker Bravo.

❌ Desfalques: Touré , Sava , Zemura, Thauvin, Keinan Davis e Alexis Sánchez (lesionados).

🔴⚫ Milan (Técnico: Sérgio Conceição)

Maignan; Walker, Tommori, Thiaw, Theo Hernández; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Rafael Leão; João Félix.

❌ Desfalques: Abraham, Santiago Giménez, Loftus-Cheek Emerson Royal (lesionados).

