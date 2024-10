O São Paulo enfrenta o Tuna Luso pela Copa do Brasil Sub-20 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (31), São Paulo e Tuna Luso jogam pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. As equipes passaram por Criciúma e Sparta, respectivamente. A partida terá início a partir das 15h30, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do SporTV e do Globoplay; confira as estatísticas do jogo entre São Paulo e Tuna Luso pelo Sub-20.

Confira as informações do jogo entre São Paulo e Tuna Luso pela Copa do Brasil Sub-20 (Foto: Reprodução)

Estatísticas de São Paulo Sub-20 e Tuna Luso Sub-20

Pela Copa do Brasil Sub-20, o São Paulo chegou na fase de quartas de final depois de eliminar o Criciúma, com um agregado expressivo de 7 a 1. Além disso, o clube paulista também disputou o Brasileirão da categoria, que ficou em 15º, além do Paulistão Sub-20, que se está na fase das semifinais. O Tricolor Paulista acabou empatando seu primeiro jogo do confronto contra o RB Bragantino, por 4 a 4.

Já o Tuna Luso chega para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 após eliminar a equipe do Sparta, também em um placar agregado bem expressivo, ao golear por 6 a 0. A equipe também está disputando o Campeonato Paraense, e está em quinto lugar em seu grupo, mas tem alguns jogos a menos do que seus rivais, tendo feito apenas um jogo pela competição.

Palpites para o jogo

É improvável pensar em um resultado pra esta partida entre São Paulo e Tuna Luso sem ser um placar favorável para o Tricolor Paulista. A equipe é amplamente favorita no confronto, além de ter uma temporada, ao menos no estadual, bem regular; confira as estatísticas do jogo entre São Paulo e Tuna Luso, pelo Sub-20, em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Tuna Luso e São Paulo Sub-20

Tuna Luso

Erikson; Igor, Marcelo, Alvaro, William; Yaider Mena, Vidinho, Giovani; Juninho, Gilvan e Bruno Arthur - Técnico: Ignácio Neto.

São Paulo

João Pedro; Igor, Kauê, Andrade e Felipe; Negrucci, Hugo e Alves; Ferreira, Paulinho e Ryan Francisco - Técnico: Allan Barcelos.