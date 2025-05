Tottenham e Bodo/Glimt se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), no New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), em jogo válido pela ida das semifinais da Europa League. Os Spurs passaram pelo Eintracht Frankfurt na última jornada e querem superar o momento negativo vivido na Premier League. Por outro lado, os noruegueses, que eliminaram a Lazio nos pênaltis em grande eliminatória, estão ainda no começo da trajetória nacional - o calendário é semelhante ao brasileiro - e vêm de três jogos de invencibilidade, somando todas as competições. O confronto terá transmissão da Band, pela TV aberta, e da CazéTV, pelo YouTube.

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham x Bodo/Glimt

Jogo de ida - Semifinal - Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 1 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: Band (TV aberta) e CazéTV (YouTube)

🕴️ Arbitragem*: Sánchez Martínez (árbitro); Cabañero Martínez e Prieto López De Ceraín (auxiliares); Hernández Hernández (quarto árbitro); Del Cerro Grande e Soto Grado (VAR)

*todos espanhóis

Richarlison estará em ação pelo Tottenham no duelo com o Bodo/Glimt (Foto: Glyn Kirk / AFP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🔵 TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma e James Maddison; Brennan Johnson, Dominic Solanke e Richarlison



❌ Desfalques: Heung-min Son e Radu Dragusin (lesionados); Antonin Kinsky e Timo Werner (não registrados)

🟡⚫ BODO/GLIMT (Técnico: Kjetil Knutsen)

Nikita Khaikin; Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen, Villads Nielsen e Fredrik Bjorkan; Sondre Brunstad Fed, Jens Petter Hauge e Ulrik Saltnes; Isak Dyvbik Maatta, Kasper Hogh e Ole Didrik Blomberg



❌ Desfalques: Odin Bjortuft (lesionado); Andreas Helmersen, Patrick Berg e Hakon Evjen (suspensos)