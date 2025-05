A novela Matheus Cunha e Manchester United segue em alta na imprensa esportiva inglesa. Ídolo dos Red Devils, o ex-atacante Teddy Sheringham aproveitou para opinar sobre a possível chegada do brasileiro ao time, em entrevista exclusiva à "Samba Slots".

— Matheus Cunha tem qualidades de liderança e é exigente com as pessoas ao seu redor, um perfil que o clube precisa no momento. Ele poderia ser bom para o United, alguém que traria ânimo para causar incômodo em algumas pessoas. Qualquer jogador de ponta que esteja disponível deve ser considerado agora. O Manchester United precisa de jogadores de ponta no clube. Eles não têm líderes de verdade e profissionais de ponta suficientes em seu futebol no momento e precisam encontrar alguns — disse Sheringham.

Matheus Cunha vive o melhor momento da carreira nesta temporada, com a camisa do Wolverhampton. Faltando quatro rodadas para o término da Premier League 2024/25, ele se tornou o brasileiro com mais gols em uma edição, com 15. O camisa 10 igualou o recorde de Roberto Firmino e Gabriel Martinelli, que já tinham feito esse número de gols em edições anteriores.

Coletivamente, o meia-atacante foi fundamental no time de Vítor Pereira para mudar a situação do Wolverhampton na competição. Desde que o português assumiu o comando, a equipe foi da zona de rebaixamento para a 13ª posição, com gols e atuações emblemáticas de Matheus Cunha no processo.

Com o bom desempenho na temporada, a expectativa é de que o Manchester United tenha que pagar cerca de 62 milhões de libras (cerca de R$ 481 milhões) pela liberação do jogador. Contratado em 2023, o atacante possui vínculo com os Wolves até junho de 2029.

