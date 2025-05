Neste domingo (25), o Torino recebe a Roma pela 38ª rodada do Campeonato Italiano, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim, em Turim (Itália). O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na 11ª colocação do Campeonato Italiano, o Torino vem de derrota para o Lecce por 1 a 0 fora de casa. Com 44 pontos, o clube já se livrou da ameaça do rebaixamento e não tem mais chances de conseguir uma vaga em qualquer competição europeia. O jogo é para cumprir tabela para o time de Paolo Vanoli.

continua após a publicidade

Soulé é celebrado por companheiros após golaço em Lazio x Roma, pela Serie A (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

Já a Roma vem de vitória importante contra o Milan por 3 a 1 em casa. Com 66 pontos, o time comandado por Claudio Ranieri está em quinto e chega na última rodada vivo para conquistar uma vaga na próxima edição de Champions League. Para isso, deve vencer o seu compromisso e secar a Juventus, que tem 67 pontos e ocupa, atualmente a quarta e última colocação que dá a classificação.

Ficha do jogo TOR ROM Serie A 38ª rodada Data e Hora Domingo, 25 de maio de 2025, às 15h45 (de Brasília) Local Estádio Olímpico de Turim, em Turim (ITA) Árbitro Di Bello Assistentes Cecconi Var Chiffi Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Torino e Roma pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

TORINO X ROMA

38ª RODADA - CAMPEONATO ITALIANO

📆 Data e horário: Domingo, 25 de maio de 2025, às 15h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico de Turim, em Turim (ITA)

📺Onde assistir: Disney+

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES (últimos titulares)

TORINO (Técnico: Paolo Vanoli)

Vanja Milinkovic-Savic, Guillermo Maripán, Adam Masina, Cristiano Biraghi, Valentino Lázaro, Samuele Ricci, Nikola Vlasic, Cesare Casadei, Gvidas Gineitis, Ali Dembélé, Che Adams.

ROMA (Técnico: Claudio Ranieri)

Mile Svilar, Zeki Çelik, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Matìas Soulé, Leandro Paredes, Manu Koné, Angeliño, Bryan Cristante, Eldor Shomurodov, Alexis Saelemaekers.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.