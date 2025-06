Tchéquia e Montenegro se enfrentam em duelo válido pela terceira rodada do Grupo L das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontece nesta sexta-feira (6), na Doosan Arena, em Pilsen (CHE), às 15h45 (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

As duas seleções lideram o grupo L ao terem vencido os dois primeiros jogos. No entanto, a Tchéquia supera Montenegro no critério do saldo de gols (5 contra 3), por triunfar sobre Ilhas Faroé, por 2 a 1, e Gibraltar, na goleada por 4 a 0.

Tudo sobre o jogo entre Tchéquia e Montenegro pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Tchéquia x Montenegro

3ª rodada — Grupo L — Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: sexta-feira, dia 6 de junho, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Doosan Arena, em Pilsen (CHE)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Serdar Gözübüyük (árbitro); Erwin Zeinstra e Patrick Inia (auxiliares); Dennis Higler (quarto árbitro)

📺 VAR: Pol van Boekel (VAR1) e Jeroen Manschot (AVAR)

Tchéquia x Montenegro - 3ª rodada - Grupo L das Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪🔴 República Tcheca (Técnico: Ivan Hasek)

Kovar; Coufal, Zima, Krejci II e Zelený; Cerv, Soucek, Cerny, Sulc e Provod; Patril Shick.

❌ Desfalques: -

❓ Dúvidas: -

🔴🟡 Montenegro (Técnico: Robert Prosinecki)

Popovic; Vesovic, Vujacic, Sipcic, Vukcevic; Jankovic, Loncar, Marusic, Jovetic e Vukotic; Krstovic.

❌ Desfalques: -

❓ Dúvidas: -

