Suíça x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Liga das Nações da Europa

Espanha é a atual campeã da Nations League (Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 19:41 • Lancy (SUI)

Suíça e Espanha se enfrentam neste domingo (8), em jogo válido pela segunda rodada do grupo A4 da Nations League. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio de Genebra, em Lancy (SUI), com transmissão do canal ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming).

➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Alemanha goleia e Holanda vence com Depay no estádio; veja como foi a rodada da Liga das Nações

✅ FICHA TÉCNICA

Suíça x Espanha

2ª rodada - Grupo A4 - Nations League

📆 Data e horário: domingo, 8 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Genebra, em Lancy (SUI)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Arbitragem: Bastian Dankert (ALE)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SUÍÇA (Técnico: Murat Yakin)

Gregor Kobel; Manuel Akanji, Gregory Wüthrich e Ricardo Rodríguez; Silvan Widmer, Freuler, Denis Zakaria e Aebischer; Fabian Rieder, Ruben Vargas e Embolo

ESPANHA (Técnico: Luis De la Fuente)

David Raya; Dani Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams; Oyarzabal.