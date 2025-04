STU Pro Criciúma: confira onde assistir, horário e programação

A etapa do STU National em Criciúma, será realizada entre os dias 18 e 20 de abril, no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi. O evento, que já contou com a participação de grandes nomes do esporte em edições anteriores, espera atrair cerca de 25 mil visitantes ao longo dos três dias de competição em 2025. A transmissão será realizada no Sportv 3 e a final do park masculino, será transmitida no Esporte Espetacular.

Pelo quinto ano consecutivo, a cidade de Criciúma alguns dos maiores nomes do skate brasileiro, como Kalani Konig, Dan Sabino, Luiz Francisco Mariano e Pedro Carvalho, para a disputa da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Skate, nas modalidades park e street. Serão dois dias de muita radicalidade sobre quatro rodas na pista montada no Parque Municipal.

🛹 2024 do skate street do STU Pro Criciúma

Já na categoria street, quem retorna para defender seus títulos de 2024 são Isabelly Ávila e Ivan Monteiro. Isabelly brilhou ao vencer três das cinco etapas do STU National, enquanto Ivan conquistou dois primeiros lugares, além de um segundo e um terceiro lugar ao longo do circuito.

🛹 Donos da casa

Dois skatistas de Florianópolis iniciam a temporada do circuito brasileiro em busca do bicampeonato na modalidade park. Isadora Pacheco e Kalani Konig, ambos naturais da capital catarinense e conhecidos como “manezinhos da Ilha”, conquistaram o título nacional em 2024. Kalani foi o vencedor da etapa de Criciúma no ano passado, enquanto Isa terminou em terceiro lugar, sendo a única atleta a subir ao pódio em todas as edições realizadas na cidade.

Kalani Konig em ação no STU Pro (Foto: Julio Detefon/ STU)

🛹 Confira a programação e as transmissões do STU Pro Criciúma

Sexta-feira (18) - eliminatórias

10h30 - street masculino

13h00 - park masculino

Sábado (19) - semifinais

12h05 - semifinal park feminino

14h15 - semifinal street feminino - Sportv 3

15h50 - semifinal park masculino - Sportv 3

17h35 - semifinal street masculino

Domingo (20) - finais

10h40 - final park masculino - Esporte Espetacular

13h45 - final paraskate

14h55 - final street feminino - Sportv 3

15h50 - final park feminino - Sportv 3

16h50 - final street masculino - Sportv 3