Sporting x Farense: onde assistir, horário e prováveis escalações

Sporting e Farense se enfrentam neste domingo (2), às 18h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, na capital portuguesa. A partida válida pela 20° rodada da Liga Portugal terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado). ➡️ Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

O Sporting é o líder do campeonato, com 47 pontos acumulados. O novo técnico da equipe, Rui Borges, ainda não perdeu no torneio desde que assumiu o comando técnico dos leões de Lisboa. O Farense, por sua vez, é o penúltimo colocado, com apenas 15 pontos. A equipe está há cinco jogos sem vencer.

➡️Time inglês entra na briga com o Barcelona para ter Marcus Rashford, do Manchester United

Sporting e Farense se enfrentam neste domingo (2) (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Sporting e Farense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

SPORTING x FARENSE

20ª RODADA - LIGA PORTUGAL

📆 Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Estádio José Alvalade, na capital portuguesa;

📺 Onde assistir: Sportiv (canal fechado)

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORTING: Rui Silva, Iván Fresneda, Ousmane Diomandé, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, João Simões, Geovany Quenda, Francisco Trincão, Geny Catamo e Conrad Harder.

continua após a publicidade

FARENSE: Ricardo Velho, Marco Moreno, Artur Jorge, Tomás Ribeiro, Pastor, Filipe Soares, Miguel Menino, Paulo Victor, Elves Baldé, Tomané e Marco Matias.