Sport x Chapecoense: onde assistir, horário e prováveis escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 16:37 • Recife

Sport e Chapecoense se enfrentam neste domingo (10), às 18h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife. A partida é válida pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro Série B e terá transmissão ao vivo da TV Brasil (TV aberta), do Canal Goat (YouTube) e do Premiere (pay-per-view).

As equipes vivem momentos diferentes no campeonato, o Sport ocupa o quarto lugar na tabela, com 59 pontos, na última posição do G-4 e briga pelo acesso. A Chape, por sua vez, está em 15ª lugar, com 40 pontos, somente dois acima do primeiro clube da zona de rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X CHAPECOENSE

36° RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 10 de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife

📺 Onde assistir: TV Brasil (TV aberta), Canal Goat (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Caíque França; Di Placido, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Fabinho e Julián Fernández; Fabricio Dominguez, Lucas Lima e Wellington Silva; Chrystian Barletta. Técnico: Pepa.

Chapecoense: Léo Vieira; Rodrigo Moledo, João Paulo, Bruno Leonardo e Maílton; Italo, Walter Clar e Rafael Carvalheira; Auremir, Marcinho e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

