Southampton x West Ham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Southampton e West Ham se enfrentam nesta quinta-feira (26) pela 18ª rodada da Premier League, e o Lance! informa onde assistir e outras informações do jogo. A bola rola a partir das 10h (horário de Brasília), no St. Mary's Stadium. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Onde assistir

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, às 10h (de Brasília);

📍 Local: St. Mary's Stadium, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

Como chegam Southampton e West Ham

O Southampton é o lanterna da Premier League, com apenas seis pontos conquistados em 17 jogos. Do outro lado, o West Ham de Lucas Paquetá, suspenso para a partida desta quinta, é o 14º colocado faz campanha abaixo das expectativas, com 22 pontos.

Contra o Southampton, o West Ham de Julen Lopetegui busca subir na classificação da Premier League (Photo by Adrian Dennis / AFP)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SOUTHAMPTON (Técnico: Ivan Juric)

Ramsdale; Wood, Harwood-Bellis, Bednarek; Sugawara, Ugochukwu, Downes, Walker-Peters; Fernandes; Armstrong, Onuachu

WEST HAM (Técnico: Julen Lopetegui)

Fabianski; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson; Alvarez, Soucek; Bowen, Soler, Kudus; Fullkrug

