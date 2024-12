Newcastle x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Newcastle recebe o Aston Villa nesta quinta-feira (26) pela 18ª rodada da Premier League, e o Lance! informa onde assistir e outras informações do jogo. A bola rola a partir das 12h (horário de Brasília), no St. James' Park. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Onde assistir

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília);

📍 Local: St. James' Park, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

Como chegam Newcastle e Aston Villa

Newcastle e Aston Villa estão na parte de cima da classificação e brigam por vagas na Champions League. Os donos da casa ocupam a 8ª posição, com 26 pontos. Do outro lado, com dois pontos a mais, o Aston Villa é o 6º colocado.

Jhon Duran, do Aston Villa, é esperança de gols contra o Newcastle (Foto: Paul ELLIS / AFP)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Dubravka; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Guimaraes, Willock; Murphy, Isak, Gordon

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Duran

