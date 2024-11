Southampton x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Southampton e Liverpool se enfrentam neste domingo (24), às 11h (horário de Brasília), no St. Mary's Stadium, em Southampton, Hampshire, na Inglaterra. A partida é válida pela 12ª rodada da Premier League e será transmitida pelo streaming Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Essa partida coloca frente a frente o líder da Premier League, o Liverpool, e o último colocado, o Southampton. As duas equipes estão separadas por 24 pontos. O time treinado por Arne Slot espera conseguir mais uma vitória para ampliar a vantagem sobre o Manchester City, segundo colocado da competição, com 23 ponto, cinco a menos que os Reds. Já o Southampton deseja surpreender o líder e conquistar um bom resultado dentro de casa para iniciar uma reação no campeonato.

Salah cobra pênalti para colocar o Liverpool em vantagem diante do Chelsea (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Tudo sobre o jogo de hoje entre Southampton e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Southampton x Liverpool

12ª RODADA- PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 24 de novembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: St. Mary's Stadium, em Southampton, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽Escalações prováveis de Southampton e Liverpool

Southampton

McCarthy; Walker-Peters, Sugawara, Stephens, Harwood-Bellis e Manning; Armstrong, Downes, Aribo e Mateus Fernandes; Archer. (Técnico: Russell Martin)

Liverpool

Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Salah, Jones e Gakpo; Darwin Núñez. (Técnico: Arne Slot)