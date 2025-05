Sinner x Navone: confira horário e onde assistir ao duelo em Roma

Em seu primeiro jogo após a suspensão de três meses por doping, Jannik Sinner estreia neste sábado (10), no Masters 1000 de Roma. Em confronto inédito na carreira, o líder do ranking enfrenta o argentnio Mariano Navone (99º), às 14h (de Brasília). A partida é transmitida pela ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sem jogar desde a conquista do Aberto da Austrália, em janeiro, Sinner revelou, nesta semana, que está feliz, mas, ao mesmo tempo, curioso em saber como será seu retorno às quadras.

- As expectativas são muito, muito baixas em relação ao torneio, de uma maneira geral. Para mim, o que está faltando é o feedback sobre como está meu nível de jogo. Vira lentamente, com o tempo. Depois da primeira partida, terei uma melhor ideia de mim mesmo, de como estarei - disse o italiano.

continua após a publicidade

Após doping, Sinner busca troféu inédito

Em Roma, o anfitrião busca troféu inédito. Até hoje, sua melhor participação foi em 2022, quando parou nas quartas de final, diante do grego Stefanos Tsitsipas. Já na última aparição de Sinner em Roma, em 2023, seu algoz foi um compatriota de Navone: Francisco Cerundolo, nas oitavas de final.

Para Navone, por outro lado, o duelo contra Sinner é um marco na carreira.



- É uma grande oportunidade para mim. Para ver como posso me comparar a ele. Não é todo dia que você pode jogar contra o melhor do mundo - disse o argentino, de 24 anos.



O 99º do mundo sabe que não terá facilidades no jogo deste sábado:



- Terei que jogar de todos os lugares da quadra, ele acerta bons golpes de qualquer lugar: backhand, forehand - elogiou Navone.

continua após a publicidade

Jannik Sinner x Mariano Navone

2ª rodada do Masters 1000 de Roma

📅 Dia: sábado, 10 de maio de 2025;

⏰ Horário: 14h (de Brasília)

🗺️ Local: Foro Itálico, em Roma, Itália

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)