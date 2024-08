SBT ao vivo online: como assistir a jogos de futebol na emissora

Copa Sul-Americana é um dos atrativos na grade esportiva da emissora. Foto: Diogo Reis/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

A emissora de TV aberta, SBT comprou os direitos televisivos da Sul-Americana no ano passado e irá transmitir os jogos da competição até 2026, pelo menos até o momento do contrato estabelecido com a Conmebol. Além da competição da América do Sul, o SBT ainda possui os direitos da Liga dos Campeões até 2027, em renovação contratual firmada com a UEFA neste ano. Para facilitar ainda mais a experiência do usuário e potencializar ainda mais a sua audiência, a emissora transmite sua grade de horários em seu site, o SBT Online.

Então caso os espectadores não tenham acesso à uma televisão, uma conexão com a internet basta para conseguir assistir aos jogos da emissora. Quer saber como assistir aos jogos do SBT? O Lance! te conta!

Como assistir aos jogos no SBT Online?

Para acessar os jogos da Sul-Americana e dos outros campeonatos transmitidos pela emissora, o processo é bem simples. Basta procurar em seu navegador de preferência por "SBT Online". Logo, você será direcionado para a aba de "ao vivo" do site. Assim que a aba for aberta, o player do SBT já começará a mostrar a programação ao vivo que estará passando na TV. Portanto, acessar ao site da emissora logo quando o jogo estiver para começar já é o suficiente para assistir.

Vale lembrar que para ver a programação do canal, não é necessário realizar nenhum tipo de login ou criar uma conta.

Agenda de jogos e programas esportivos da semana no SBT

Além dos direitos televisivos dos campeonatos já citados, a emissora também apresenta dois programas esportivos em sua grade. O Arena SBT vai ao ar toda segunda-feira, das 23:30h até às 00:15. Enquanto o SBT Sports passa todo domingo a partir das 08:00h, pelo horário de Brasília. Confira também os jogos da semana para você não perder nada:

UEFA Champions League

Terça-feira (20/08)

16:00 - Lille x Slavia Praga - Playoffs da fase de grupos

Copa Sul-Americana

Terça-feira (20/08)

21:30 - Corinthians x RB Bragantino - Oitavas de Final