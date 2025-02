São Paulo e Velo Clube se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo (SP), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor lidera o grupo C com 14 pontos e está perto de garantir o avanço ao mata-mata, mas precisa do triunfo para ficar mais perto do objetivo. Os visitantes, por sua vez, estão na lanterna do grupo D, com apenas cinco pontos, e necessitam desesperadamente da vitória para seguirem vivos na briga contra o rebaixamento. O embate terá transmissão do Nosso Futebol+ e da Zapping TV.

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Velo Clube

9ª rodada - Campeonato Paulista

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: MorumBIS, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Nosso Futebol+ (canal de televisão por assinatura) e Zapping TV (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Marianna Nanni Batalha (árbitra); Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa (auxiliares); Vinícius Gonçalves Dias Araújo (quarto árbitro); Thiago Duarte Peixoto, Fabrício Porfírio de Moura e Humberto José Júnior (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Jandrei; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Patryck (Wendell); Bobadilla e Marcos Antônio; Erick, Luciano e Alves (Ferreira); André Silva.



VELO CLUBE (Técnico: Guilherme Alves)

Pablo; Luan Salles, Rafael Ribeiro, Gabriel Mancha e Léo Campos; Júlio Vaz, Carlos Manuel e Léo Baiano; Sillas, Jefferson Nem e Daniel Amorim.

