São Paulo x Talleres: onde assistir, horário e prováveis escalações

São Paulo e Talleres se enfrentam nesta terça-feira (27), pela sexta rodada da Copa Libertadores. O jogo será às 19h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. A partida terá transmissão na ESPN e Disney+.

A partida é decisiva para as pretensões do clube na competição: uma vitória garante a primeira colocação do grupo, o que permite ao São Paulo escapar de adversários teoricamente mais fortes nas oitavas de final, como Palmeiras e River Plate.

Até mesmo um empate assegura a liderança da chave para a equipe comandada por Luis Zubeldía. No entanto, em caso de derrota, o Tricolor precisará torcer contra o Libertad, que enfrenta o Alianza Lima. Se o clube paraguaio vencer e tirar uma diferença de quatro gols no saldo, o São Paulo perde a liderança do grupo.

São Paulo e Talleres possuem um histórico equilibrado no futebol sul-americano. As equipes se enfrentaram sete vezes ao longo dos anos, com duas vitórias para cada lado e três empates. O equilíbrio se reflete também no número de gols marcados: ambos anotaram quatro tentos em toda a história do confronto.

São Paulo recebe o Talleres (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/SPFC)

São Paulo x Talleres na história

O primeiro encontro aconteceu em 28 de julho de 2001, pela Copa Mercosul, e terminou sem gols no estádio de Córdoba, na Argentina. Desde então, os duelos foram marcados por muita disputa e placares apertados.

O capítulo mais recente dessa história foi escrito em 4 de fevereiro de 2025, novamente no Estádio Mario Alberto Kempes, onde o São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0. O gol foi marcado por Alisson.

Confira as informações do jogo entre São Paulo e Talleres pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X TALLERES

6ª RODADA - COPA LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 27 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Pero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Carlos Venegas (CHI)

🖥️ VAR: Francisco Gilabert (CHI)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz; Pablo Maia, Oscar, Luciano; Cédric Soares, Lucas Ferreira e André Silva.

LIBERTAD (Técnico: Sergio Aquino)

Guido Herrera; Schott, Portillo, Rodríguez e Navarro; Portilla, Ortegoza, Rick, Botta e Galarza Fonda; Bustos.