Ficha do jogo 1ª rodada Brasileirão Data e Hora Sábado, dia 29 de março, às 18h30 (de Brasilía) Local MorumBIS (SP) Árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes Maira Mastella Moreira (RS) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

São Paulo e Sport se enfrentam neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo (SP), em jogo válido pela 1ª rodada do Brasileirão. A transmissão da partida será pelo Premiere.

O São Paulo encerrou o último Brasileirão entre os seis melhores times da competição, garantindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Para 2025, a equipe comandada por Luis Zubeldía busca brigar pelo título nacional, contando com o retorno do meia Oscar como um dos reforços de peso. A última conquista do Tricolor na Série A foi em 2008, sob o comando de Muricy Ramalho.

Já o Sport conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro ao terminar a Série B na terceira colocação. O Leão da Ilha fará sua estreia no Brasileirão antes mesmo de decidir o título estadual, já que o jogo de ida da final do Pernambucano está marcado para a próxima quarta-feira (2), apenas quatro dias depois da partida contra o São Paulo.

Confira as informações do jogo entre São Paulo e Sport pelo Brasileirão; onde assitir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Sport

Brasileirão (1ª rodada)

📆 Data e horário: sábado, 29 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: MorumBIS, em São Paulo (SP);

📺Onde assistir: Premiere.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano e Ferreira; André Silva

Sport (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Sérgio Oliveira, Rivera e Lucas Lima; Barletta, Romarinho (Gustavo Maia) e Pablo (Paciência)

