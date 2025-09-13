menu hamburguer
São Paulo x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes entram em campo pela 23ª rodada do Brasileirão

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 13/09/2025
10:00
São Paulo e Botafogo se enfrentam neste domingo (14) às 17h30 (de Brasília) no estádio do Morumbis. A partida será válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão será feita pela GE TV, Globo e Premiere.

Após perder por 1 a 0 para o Cruzeiro na última rodada, o São Paulo busca se recuperar no Brasileirão. A equipe pode contar com as estreias de Rafael Toloi, Rigoni e Maílton, todos já regularizados no BID.

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
BRASILEIRÃO
23ª rodada
Data e Hora
domingo, 14 de setembro de 2025, às 17h30 (de Brasília)
Local
Morumbis, São Paulo (SP)
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes
Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (GO)
Var
Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Onde assistir

Em relação aos desfalques por lesão, Alisson é o mais provável de retornar e reforçar o time no próximo compromisso.

O Botafogo chega em um contexto diferente. O time acabou de ser eliminado pelo Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, vem de triunfos consecutivos, vencendo o Juventude e o RB Bragantino nas rodadas mais recentes.

botafogo sao paulo
São Paulo x Botafogo se enfrentaram no primeiro turno no Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X BOTAFOGO
23ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (14), às 17h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Premiere, SporTV, GE TV

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Tolói, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho e Enzo; Rigoni e Ferreirinha.

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Neto, Mateo Ponte (Vitinho), Alexander Barboza, David Ricardo, Alex Telles, Marlon Freitas, Danilo (Newton), Savarino (Santi Rodríguez), Montoro, Artur e Arthur Cabral.

