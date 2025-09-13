São Paulo x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes entram em campo pela 23ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
São Paulo e Botafogo se enfrentam neste domingo (14) às 17h30 (de Brasília) no estádio do Morumbis. A partida será válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão será feita pela GE TV, Globo e Premiere.
Relacionadas
Após perder por 1 a 0 para o Cruzeiro na última rodada, o São Paulo busca se recuperar no Brasileirão. A equipe pode contar com as estreias de Rafael Toloi, Rigoni e Maílton, todos já regularizados no BID.
➡️ Futebol pede Chopp Brahma. Para torcer com mais sabor. Bora pedir!
Ficha do jogo
Em relação aos desfalques por lesão, Alisson é o mais provável de retornar e reforçar o time no próximo compromisso.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
O Botafogo chega em um contexto diferente. O time acabou de ser eliminado pelo Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, vem de triunfos consecutivos, vencendo o Juventude e o RB Bragantino nas rodadas mais recentes.
Confira as informações do jogo entre São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X BOTAFOGO
23ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Domingo (14), às 17h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Premiere, SporTV, GE TV
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Tolói, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho e Enzo; Rigoni e Ferreirinha.
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto, Mateo Ponte (Vitinho), Alexander Barboza, David Ricardo, Alex Telles, Marlon Freitas, Danilo (Newton), Savarino (Santi Rodríguez), Montoro, Artur e Arthur Cabral.
- Matéria
- Mais Notícias