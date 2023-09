O São Bernardo recebe o Brusque neste sábado (30), às 19h (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). A partida é válida pela quarta rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Nosso Futebol (pay-per-view) e do DAZN (streaming).