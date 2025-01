Embora a temporada de 1979 não seja a mais vitoriosa da história do São Paulo, a época serviu de alicerce para o sucesso dos anos seguintes e impulsionou as conquistas internacionais da década de 90. A diretoria enxergou a necessidade de mudanças devido aos resultados conquistados e iniciou a reformulação, que fez o clube colher os frutos em um futuro próximo.

Na época, o Soberano entrou em campo com uma das camisas mais icônicas de sua história. O uniforme apresentava o clássico design tricolor, com as faixas vermelha, branca e preta, em perfeita harmonia sobre o branco predominante, destacando a elegância e a tradição do clube.

São Paulo no Paulista e Brasileirão de 1979

Decidido em 1979, a equipe perdeu o título do Campeonato Paulista de 1978 para o Santos. Além disso, optou por abdicar do Brasileirão para se dedicar ao estadual, no entanto, teve uma passagem abaixo da esperada e encerrou a temporada na sétima colocação e sem títulos.

Após não conquistar o destaque nacional e regional esperado, os dirigentes do São Paulo decidiram reformular o elenco a partir do ano seguinte. Na época, o clube era comandado por Rubens Minelli, que havia conquistado o primeiro título brasileiro da história clube em 1977.

Já o elenco contava com nomes como Serginho Chulapa, Muricy Ramalho, Dario Pereyra, Fumê, Mirandinha, Chicão e Nelsinho. Chulapa, inclusive, é o maior artilheiro da história do São Paulo com 250 gols.

Serginho Chulapa, o destaque da equipe

Aos 25 anos, o atacante Serginho Chulapa era um dos principais nomes da equipe. Na temporada de 1979, atuou em 30 partidas do time pelo Paulistão e anotou 14 gols. Ao todo, foram 2700 minutos jogados. Acumulou 11 vitórias, nove empates e dez derrotas na temporada com o São Paulo.

Serginho Chulapa é o maior artilheiro da história do São Paulo (Foto: Reprodução)

Além de muitos gols, as confusões tornaram-se a marca registrada do jogador. Em 1979, por exemplo, durante um duelo contra o Corinthians, Chulapa chutou uma bola no banco propositalmente, mas levou azar e se desequilibrou, vindo a cair perto do local, e foi atacado pelos jogadores e pelo auxiliar técnico Nicanor de Carvalho, causando conflito entre todos os jogadores.

Camisa do São Paulo de 1979 (Foto: Lance!)

A tradicional camisa 10, modelo torcedor, do São Paulo é uma peça histórica, que marca o início de uma era vitoriosa do clube paulista. Fabricada pela Dellera, o tradicional uniforme branco com as listras vermelha e preta marcam toda a torcida. A peça leiloada é autografada pelo elenco Tricolor da época.

