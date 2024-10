Santos x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série B

Santos e Mirassol se encaram neste sábado (12) (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 06:00 • Santos (SP)

O Santos encara o Mirassol, neste sábado (12), pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida está marcada para a Vila Viva Sorte, às 18h30, com transmissão do canal fechado SporTV e Premiere (pay-per-view).

O Peixe vem de uma dolorosa derrota para o Goiás, a qual quebrou sua série de invencibilidade na Série B, e ocupa a segunda posição com 53 pontos, apenas um atrás do líder Novorizontino. Por outro lado, o Leão vem de uma vitória sobre o Vila Nova e agora ocupa a quarta posição na tabela com 50 pontos.

Santos e Mirassol se enfrentam pela Série B (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Santos e Mirassol (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X MIRASSOL

31ª RODADA- SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 12 de outubro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Mario Sergio Baldini Caulada (SP)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos e Bruno Muller (SC)

🖥️ VAR:Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão, JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

MIRASSOL (Técnico: Mozart Santos)

Alex Muralha, Lucas Ramon, Lucas Gazal, João Victor, Zeca; Danielzinho, Neto Moura, Chico, Gabriel; Fernandinho e Léo Gamalho.

