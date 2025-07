Marcelo Teixeira abre o jogo sobre situação do técnico Cléber Xavier no Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, garantiu a permanência do técnico Cléber Xavier no comando do Santos. O comandante santista acumula apenas quatro vitórias em 12 partidas.

O Peixe voltou para a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro após a derrota por 3 a 0 para o Mirassol, no último sábado (19), no Maião.

No último domingo (20), ele foi questionado durante a participação do programa Domingo Esportivo, na Santa Cecília TV, sobre

— Não estou preocupado com a situação da tabela no momento. O Santos tem elenco e trabalho, acima de tudo condições de prosseguir com o seu objetivo principal da temporada. É um campeonato difícil e diferente, temos um jogo a menos. Nós temos dois jogos, contra o Internacional e o Sport, que são decisivos para pontuar e alcançar posições melhores, garantindo o trabalho que está sendo desenvolvido. Eu posso assegurar que nenhum tipo de derrota vai fazer com que a diretoria mude a comissão técnica.

Marcelo Teixeira descartou mudança no comando técnico do Santos. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

A pausa para o Mundial de Clubes da Fifa:

O Santos conseguiu sair da zona do rebaixamento na última rodada antes da pausa do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Fortaleza por 3 a 2, de virada, no Castelão. No retorno, diante do Flamengo, mais uma vitória: 1 a 0, com gol de Neymar. Mas, dias depois, veio a decepcionante atuação diante do Mirassol.

Marcelo Teixeira analisou o período de intertemporada do Peixe, que ficou mais de um mês sem entrar em campo:

— Essa é uma temporada atípica. Nunca tivemos Mundial de Clubes, então antecipamos as férias. Tem ponto positivo e alguns não tão bons. O Santos vinha em crescimento no campeonato. O time saiu 15 dias de férias e retornou. O que isso representa? Temos um dos melhores preparadores físicos do país conosco. Visto a evolução do time nesse aspecto, que era uma deficiência, conseguimos essa recuperação durante o campeonato. Com a pausa, a condição é diferente neste retorno. Os atletas retornam com carga maior, para que voltem a ter um melhor condicionamento. A gente imagina que recuperam rápido, em 15 dias, mas não é assim. O futebol é dinâmico e cresce na questão física. O Santos vai alcançar esse novo estágio, mas isso demanda um tempo. Por meio de estudos e de tudo que é feito no clube, conseguimos averiguar quem está em condições melhores ou não para atuar 45 minutos ou 90 minutos. Como o Arão, por exemplo. Segundo os números, ele tem condição de jogar até 20 minutos. Tudo isso faz parte de um contexto em que o Santos teve uma grande apresentação contra o Flamengo, um clube que está à frente. Quando você tem um resultado expressivo como esse, o jogo seguinte tem um desgaste. Foi o que o treinador percebeu.

Folha salarial:

Marcelo Teixeira explicou que, desde o início de sua gestão, em janeiro de 2024, teve como prioridade diminuir a folha salarial. Ele também confirmou a chegada de Gustavo Caballero, do Nacional, do Paraguai.

— Nós adquirimos 50% dos direitos de Gustavo Caballero, com possibilidade de adquirir os outros 40%. Não é uma aposta, é um jogador que vem com boas referências — completou.

— Alguns do elenco atual podem ser negociados, o que é natural, algo que a janela proporciona, além dos atletas que estão chegando. Temos de 30 a 40 dias para avaliar bem o mercado e ter a certeza. Nós assumimos em dezembro de 2023 e mudamos radicalmente o elenco. Parte dele entendeu e aceitou diminuir o salário para o teto máximo. Havia atletas que ganhavam R$ 900 mil e agora têm como teto R$ 350 mil. Os que permaneceram tiveram a redução momentânea, mas, ao atingirem a meta, terão o retorno aos valores anteriores. A nossa folha é diferente da de 2024. Temos que nos reorganizar para adequar o orçamento para o ano que vem. É uma missão difícil manter a qualidade do elenco e, ao mesmo tempo, equilibrar receita e despesa. O Santos está no mercado e continuará tendo uma atuação objetiva para alcançar a meta desta temporada — completou.

Reforços:

Questionado se o Santos está em busca de mais reforços, especialmente para a defesa, Marcelo Teixeira afirmou que o clube não trabalha com foco em posições específicas, mas sim em aproveitar as oportunidades da janela de transferências.

— Não vou citar posições. Seria até uma alternativa de entrada ou saída que nos levaria a alguma precipitação. Está bem traçado o que o futebol trabalha. Acredito em aproveitar a janela, e é isso que o Santos está fazendo. O Santos está buscando alternativas no mercado. Um exemplo, para as pessoas ficarem tranquilas: temos um número de volantes no Santos que nos dá o privilégio de escolher, a ponto de alguns nem serem relacionados, pela qualidade tanto dos volantes da base quanto do profissional. São compatíveis para o treinador fazer suas escolhas. A vinda do Arão traz novas opções. Ele atua como volante e zagueiro. O Santos, de acordo com o trabalho desenvolvido pela comissão técnica, não descarta nenhum tipo de posição, mas tem opções. É possível escolher de uma maneira mais tranquila —ressaltou.

Pedro Caixinha:

Demitido no dia 4 de abril, Pedro Caixinha foi substituído por Cléber Xavier para a sequência da temporada. O técnico português cobra do Santos uma rescisão no valor de R$ 15 milhões.

— Pedro Caixinha não entendeu e não admitiu a saída. Ele ficou magoado com o clube. A proposta que o Santos fez a ele era válida até o fim da minha gestão, em dezembro de 2026. Falei pessoalmente com ele por telefone. Ele disse que os advogados entrariam em contato para resolver a situação. Liguei novamente e disse que, se ele levasse o caso à Fifa, não seria a minha gestão que pagaria. Afirmei que gostaria de honrar o compromisso e que pagaria tudo o que ele tem direito, de forma parcelada. Ele apenas reforçou que os advogados tratariam do assunto. Perguntei ao Pedro Martins, e ele disse que o Caixinha gostaria de continuar no Santos e que não entendeu sua saída. O Santos vai apresentar sua defesa, para que o Caixinha receba, na Fifa, tudo o que for de direito — explicou.

O que vem pela frente:

O elenco do Santos volta a treinar na tarde desta segunda-feira (21), no CT Rei Pelé. O Peixe entra em campo na próxima quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, diante do Internacional, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.