Saints x Broncos: veja onde assistir e horário ao jogo da semana sete da NFL

New Orleans Saints recebe o Denver Broncos no Caesars Superdome (Fotos: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Semana sete da NFL terá um grande confronto para abrir a rodada. O New Orleans Saints recebe o Denver Broncos, nesta quinta-feira (16), às 21h15, no Caesars Superdome, em Nova Orleans, Lousiana. A partida terá transmissão da ESPN 2, Disney+ e do NFL Game Pass.

Ambas as equipes vêm de derrota na última rodada. Sem Derek Carr, os Saints encararam os Buccaneers com o quaterback reserva, Spencer Rattler, e o resultado foi trágico, perdendo por 51 a 27 para os rivais de divisão e dando continuídade na sequência ruim de quatro derrotas seguias, após duas grandes vitórias no começo da temporada.

No lado dos Broncos, a equipe vinha de um bom momento na temporada, após três vitórias seguidas contra os Buccaneers, Jets e Raiders. Porém, o ataque não funcionou e o time amargou a terceira derrota na temporada contra os Chargers.

(Foto: Dustin Bradford / AFP)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 16 de outubro de 2024, às 21h15m (de Brasília);

📍 Local: Caesars Superdome

📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e do NFL Game Pass