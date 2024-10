Quando a temporada 2024/25 da NBA vai começar?

A espera está chegando ao fim. Os amantes de NBA, poderão finalmente voltar a se entreter com liga de basquete mais famosa do mundo, que está próxima de voltar. A temporada regular da NBA começa na terça-feira (22), com dois grandes confrontos.

continua após a publicidade

➡️Reforçado, Minnesota Timberwolves busca título inédito em nova temporada da NBA

Boston Celtics x New York Knicks

O atual campeão da NBA fará a estreia diante de seus torcedores. A expectativa é de um TD Garden lotado para receber o elenco do Boston Celtics, que manteve todas as principais peças, além de ter reforçado o banco com alguns suplentes. Por outro lado, terá o New York Knicks mordido por não ter chego à final da Conferência Leste na temporada anterior. Sob o comando de Jalen Brunson, o time de Nova York busca um título que não vem há 51 anos. O confronto está marcado para 20h30, no horário de Brasília.

➡️Mavericks faz mudanças no time e se torna um dos favoritos ao título da NBA

Lakers x Timberwolves

Se tem LeBron James, não dá para descartar. Esse é o sentimento dos torcedores do Los Angeles Lakers para temporada 2024/25 da NBA. A franquia não fez grandes movimentações na "offseason" e aposta na chegada de J.J Redick para conduzir à equipe a rumos melhores. Além disso, a novidade fica por conta da presença de Bronny James, filho de LeBron, que deve estar no banco para o jogo. Já o Minnesota Timberwolves, aposta em Anthony Edwards e no elenco reforçado por DiVicenzo e Randle para conquistar o título inédito da NBA. A partida será às 23h, de Brasília.

continua após a publicidade

LeBron James, do Lakers, vai para sua 22ª temporada na NBA (Foto: Jeff Bottari/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As outras franquias da liga, irão estrear na nova temporada ao longo da semana. O destaque para o segundo dia, quarta-feira (23) é o embate entre Los Angeles Clippers e Phoenix Suns, às 23h, também de Brasília.