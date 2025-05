Ficha do jogo ROM MIL 37º rodada Serie A Data e Hora domingo, 18 de maio, às 15h45 (de Brasília) Local Stadio Olimpico, Roma (ITA) Árbitro Piccinini Var Mazzoleni Onde assistir

Neste domingo, 18 de maio, Roma e Milan se enfrentam em um dos confrontos mais tradicionais do futebol italiano, válido pela 37ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida será disputada no Stadio Olimpico, em Roma, com início marcado para as 15h45 (de Brasília). Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O duelo marca um momento crucial na reta final da temporada. Ambas as equipes brigam por uma vaga nas competições europeias, e a diferença de apenas três pontos na tabela adiciona ainda mais tensão ao clássico.

A Roma, sexta colocada com 63 pontos, joga em casa e conta com o apoio da torcida para tentar manter-se no G6. Já o Milan, em oitavo lugar com 60 pontos, precisa da vitória para manter vivo o sonho de garantir uma vaga continental.

continua após a publicidade

➡️Morre Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai e amante de futebol

O histórico entre os clubes é equilibrado, e a expectativa é de um confronto intenso, técnico e disputado até os minutos finais. O ambiente no Stadio Olimpico deve ser de pura emoção, com duas torcidas apaixonadas empurrando seus times rumo a um resultado decisivo.



Confira as informações da partida entre Roma e Milan pela Serie A (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

ROMA X MILAN

37ª RODADA – CAMPEONATO ITALIANO 2024/25

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Olimpico, Roma (ITA)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ROMA: Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka, Rensch; Cristante, Koné; Angeliño, Soulé; Dovbyk e Shomurodov.

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jiménez; Reijnders, Fofana; Theo Hernández, Pulisic, Leão; Jovic.