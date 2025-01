Retrô x Vitória: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copinha

Retrô e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, município de São Paulo. A partida será válida pela segunda rodada do Grupo 8 da Copinha e terá transmissão do Sportv (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Sportv

Na primeira rodada da Copinha, o Retrô foi derrotado pelo Comercial-SP, por 1 a 0. Porém, o zagueiro João Vitor, de 18 anos, e o atacante Isaque, 17, filhos do pentacampeão Rivaldo, foram o destaque da partida para a equipe pernambucana. O Vitória, por sua vez, venceu o São José-RS por 2 a 0 e é o líder do grupo.

Retrô e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (6) (Foto: Marlon Costa/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Retrô x Vitória

2° Rodada - Grupo 8 - Copinha

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, município de São Paulo

📺 Onde assistir: Sportv (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RETRÔ: David Lucas, Huadson, Mikael Victor, João Ferreira, Fernando, Willyam, Elano, Jerônimo, Felipão, Isaque Ferreira, Joabe, Jhonnatam.

VITÓRIA: Davi Barbosa, Paulo, Luis Filipe, Pedro, Kauan, Jadson, Wanderson Papaterra, Gerson Neto, Henri, Rodrigo Dias, Alex