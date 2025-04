Remo x América: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo REM AME 2ª Rodada Campeonto Brasileiro Série B Data e Hora Domingo, 13 de abril de 2025, às 16h (de Brasília) Local Estádio Mangueirão, em Belém Árbitro Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho Assistentes Bruno Cesar Chaves Vieira e Dhiego Cavalcanti Pereira Var Thiago Duarte Peixoto Onde assistir

Remo e América se enfrentam neste domingo (13), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. O confronto, válido pela segunda rodada do Brasileirão da Série B, terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na primeira rodada da competição, o Remo viajou ao interior de São Paulo e conquistou um ponto ao empatar por 1 a 1. O gol da equipe paraense foi marcado por Felipe Vizeu.

Vale destacar que a equipe mandante terá o apoio de sua torcida no estádio Mangueirão, após reverter a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A sanção previa portões fechados em razão dos incidentes protagonizados por torcedores nos confrontos diante do ABC-RN e da Aparecidense-GO, válidos pela fase final da Série C.

continua após a publicidade

Como chega o América?

O América, por sua vez, estreou em casa enfrentando o Botafogo-SP na Arena Independência e venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Barros, que saiu do banco de reservas.

"Realmente, no ano passado, o que faltou para o América conseguir o acesso foi vencer os jogos fora de casa, na minha opinião. Tivemos duas vitórias, o que é muito pouco para uma equipe grande brigar pelo acesso. Acredito que neste ano a gente tem mudado o pensamento. O grupo tem jogadores com pensamentos diferentes, vitoriosos, como o Mariano, o Willian, que foram campeões por onde passaram. Também há os jovens, que chegaram com muita disposição de mostrar futebol no cenário nacional", disse Marlon, lateral da equipe.

continua após a publicidade

Bigode é a referência no ataque do América (Foto: Mourão Panda / América)

Confira as informações do jogo entre Remo e América

✅ FICHA TÉCNICA

REMO X AMÉRICA

SÉRIE B - 2ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 13 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REMO: Marcelo Rangel; Kadu Santos, Klaus, Reynaldo e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jáderson e Dodô; Janderson, Ytalo e Pedro Rocha.

AMÉRICA: Matheus Mendes; Mariano, R. Silva, Lucão, Marlon; C. Barros, Elizari, Diniz, Fabinho, Adyson e William.