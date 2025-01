Real Madrid x Mallorca: onde assistir, horário e prováveis escalações

Real Madrid e Mallorca se enfrentam na semifinal da Supercopa da Espanha nesta quinta-feira (9), no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita. A partida, que começa às 16h (de Brasília), terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fehcado) e Disney+ (streaming). O confronto coloca frente a frente duas das seis melhores equipes da LaLiga 2024/25.➡️ Clique para assistir no Disney+

O Real Madrid, sem novas baixas no departamento médico, mas ainda sem Dani Carvajal, Éder Militão e David Alaba, conta com o retorno de Vinícius Júnior. O Mallorca, por sua vez, espera ter de volta Samu Costa, Antonio Raillo e Antonio Sánchez, pendentes de avaliação médica. O técnico Jagoba Arrasate tem poupado jogadores estrategicamente, visando chegar com força total a esta decisão.

Na LaLiga, o Real é líder com 43 pontos, até o momento, e enfrenta o Las Palmas no próximo domingo (19). O Mallorca é o sexto colocado, com 30 pontos e o próximo adversário será o Vilarreal na próxima segunda (20).

Real Madrid e Mallorca se enfrentam por vaga na final da Supercopa da Espanha (Foto: Reprodução/Instagram)

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X MALLORCA

SEMIFINAL - SUPERCOPA DA ESPANHA

📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita.

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

REAL MADRID: Courtois; Vázquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé.

MALLORCA: Greif; Mafeo, Valjent, Copete, Mojica; Asano, Morlanes, Mascarell, Darder; Larin, Muriqi.