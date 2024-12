Real Betis x HJK Helsinki: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do time de Vitor Roque

Real Betis, de Vitor Roque, e HJK Helsinki se enfrentam nesta quinta-feira (19), em jogo válido pela sexta rodada da Conference League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP), com transmissão da Disney+ (serviço de streaming). Na rodada anterior, o clube alviverde venceu o Petrocub fora de casa, no placar magro de 1 a 0. Do outro lado, os finlandeses empataram em 2 a 2 com o Molde. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Real Betis x HJK Helsinki

Conference League - 6ª rodada

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP);

📺 Onde assistir: Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)

Vieites; Sabaly, Bartra, Llorente e Perraud; Johnny e Altimira; Ávila, Lo Celso e Abdé; Vitor Roque.

HJK HELSINKI (Técnico: Stephen Bradley)

Nijhuis; Ylitolva, Antzoulas, Shaughnessy e Noah Pallas; Lingman; Möller, Kökcü, Kanellopoulos e Hostikka; Erwin.

