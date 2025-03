RB Leipzig x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e prováveis escalações

O RB Leipzig recebe o Borussia Dortmund neste sábado (15) pela 26ª rodada da Bundesliga. A partida acontece às 14h30 (horário de Brasília) na Red Bull Arena, em Leipzig, e terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol (canal fechado) e da Rede TV (canal aberto).

O RB Leipzig é o sexto colocado com 39 pontos acumulados e disputa uma vaga para a próxima temporada da Champions League. Na última rodada, a equipe empatou com o Freiburg em uma partida sem gols.

O Borussia Dortmund, por sua vez, está na 10ª colocação, com 35 pontos e faz uma campanha na Bundesliga abaixo do esperado. Por outro lado, o time conquistou a classificação para as quartas de final da Champions League após vencer o Lille fora de casa, por 2 a 1.

O técnico Niko Kovac tem dois desfalques para o jogo de sábado: o lateral-esquerdo Svensson e o atacante Nmecha, que estão lesionados e não atuam.

O RB Leipzig recebe o Borussia Dortmund neste sábado (Foto: François Lo Presti / AFP)

Tudo sobre o jogo entre RB Leipzig e Borussia Dortmund (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

RB Leipzig x Borussia Dortmund

BUNDESLIGA - 26ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 15 de março de 2025, às 14h30 (de Brasília);

📍 Local: Red Bull Arena, em Leipzig;

📺 Onde assistir: Nosso Futebol (canal fechado) e da Rede TV (canal aberto).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB LEIPZIG: Gulacsi, Bitshiabu, Orban e Geertruida; Raum, Haidara, Vermeeren e Baku; Openda, Xavi Simons e Sesko. Técnico: Marco Rose.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck e Bensebaini; Sabitzer, Gross, Adeyemi, Gittens e Brandt; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.