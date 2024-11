Racing x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações da Final da Sul-Americana

Racing e Cruzeiro se enfrentam, neste sábado (23), em partida válida pela final da Copa Sul-Americana 2024. O duelo acontece às 17h (de Brasília) no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, com transmissão da ESPN, do streaming Disney+ e na TV aberta pelo SBT. ➡️Clique para assistir no Disney+

Racing encara o Cruzeiro pela Final da Copa Sul-Americana (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

RACING X CRUZEIRO

FINAL - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR);

📺 Onde assistir: ESPN, Disney+ e SBT.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RACING: Gabriel Arias; Di Cesare, Santiago Sosa, García Basso; Martirena, Nardoni, Almendra, Gabriel Rojas; Quintero, Maxi Salas, Adrian Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

CRUZEIRO: Cássio; William, Villalba, João Marcelo, Marlon; Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique; Gabriel Veron, Matheus Pereira, Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.