Racing-ARG e Atlético Bucaramanga-COL se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília), no Estádio Presidente Perón. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será transmitido pela ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

Na estreia, o time argentino visitou o Fortaleza na Arena Castelão e venceu por 3 a 0. Em boa atuação, a equipe criou diversas chances e poderia ter marcado mais gols se não fosse pela atuação do goleiro João Ricardo. Pelo Campeonato Argentino, em seu duelo mais recente, o Racing derrotou o Banfield por 4 a 1.

Do outro lado, o Atlético Bucaramanga recebeu o Colo-Colo-CHI e empatou em 3 a 3 no duelo de estreia na competição. Pelo campeonato da Colômbia, a equipe vem de uma derrota por 2 a 1 para o Tolima.

Liderando o grupo E, o Racing pode ficar em uma situação ainda melhor na classificação em caso de vitória. O time de Gustavo Costas deve repetir seu esquema com três zagueiros, quatro meio-campistas e um forte trio de ataque, como fez no triunfo sobre o Fortaleza. O Bucaramanga, por sua vez, tenta surpreender após começar a sua caminhada com um empate em casa.

Tudo sobre o jogo entre Racing e Bucaramanga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Racing e Bucaramanga

2ª rodada — Fase de Grupos — Copa Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de abril, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda-ARG;

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RACING: Arias; Cesare, Sosa e Colombo; Martirena, Nardoni, Almendra e Rojas; Vietto e Salas; Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

BUCARAMANGA: Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Castro e Flores; Castañeda, Sambueza e Londoño; Pons. Técnico: Ismael Rescalvo.