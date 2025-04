Fazendo a sua estreia na Copa Libertadores de 2025, o Fortaleza perdeu para o Racing-ARG por 3 a 0 na noite desta terça-feira (1º), na Arena Castelão. Em grande noite dos argentinos, a equipe tricolor não conseguiu reagir e iniciou a caminhada internacional com derrota. Ao mesmo tempo, na outra partida do grupo E, Atlético Bucaramanga-COL e Colo-Colo-CHI empataram em 3 a 3.

Assim, o Fortaleza ocupa a última posição na chave, sem pontos. O próximo compromisso pela Libertadores será no dia 10 (quinta-feira), contra o Colo-Colo, fora de casa. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Fortaleza encontra adversário em grande noite

O Fortaleza entrou em campo repetindo a escalação de três zagueiros e dois alas, como foi feito no triunfo contra o Fluminense. Mesmo assim, quem começou com as chances foi o Racing, que obrigou João Ricardo a trabalhar em dois lances. O Tricolor respondeu em chutes de Lucas Sasha e Marinho, equilibrando as ações.

Aproveitando um escanteio, os argentinos abriram o placar. Colombo cabeceou, a defesa do Leão não afastou e Salas finalizou de esquerda para balançar as redes. Precisando reagir, o Fortaleza acumulava equívocos em passes e em saídas de jogo. No último lance da etapa inicial, Sasha errou recuo e a bola sobrou para Martirena, que tentou encobrir João Ricardo e quase marcou.

Mais organizado, o Racing voltou para o segundo tempo criando duas oportunidades já nos primeiros segundos. João Ricardo salvou em chutes de Martínez e de Nardoni. Instantes depois, em uma chegada pela direita, Vietto exigiu grande defesa do arqueiro tricolor e viu David Luiz salvar no rebote, mas Almendra fez o 2 a 0 na terceira tentativa.

Agustin Almendra comemora em Fortaleza x Racing (Foto: Thiago Gadelha/AFP)

Com isso, Vojvoda promoveu alterações e desfez o esquema de três zagueiros. Moisés entrou bem e levou perigo pela esquerda, com três finalizações. O Leão começou a pressionar a saída de bola e deu mais espaços. Em um lance rápido, Nardoni passou pela defesa cearense e parou em João Ricardo. No escanteio, o goleiro fez grande defesa em cabeceio de Sosa.

Em uma última cartada do Fortaleza, Deyverson entrou em campo. No entanto, o panorama pouco mudou e o Racing acertou a trave em cabeceio de Rojas. Ajudando na defesa, Deyverson ainda salvou chance dos argentinos em escanteio.

Melhor peça ofensiva do Tricolor no jogo, Moisés finalizou e viu a zaga travar. No contra-ataque do lance, Martínez bateu cruzado e ficou perto do terceiro. Em mais um escanteio, Sosa subiu para decretar o 3 a 0. Com placar definido, João Ricardo defendeu chutes de Solari e Balboa, consolidando-se como o destaque do Leão na partida. Foi a primeira derrota do Fortaleza para um argentino no Castelão.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 3 RACING-ARG

LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS

🗓️ Data e horário: terça-feira, 01/04/2025 - 21h30

📍 Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Salas aos 26 min do 1º T, Almendra aos 2 min do 2º T e Sosa aos 38 min do 2º T (RAC)

🟨 Cartões amarelos: Kuscevic (FOR); Di Cesare, Salas, Nardoni (RAC)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Juan Benítez (PAR)

🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Luis Onieva (PAR)

🏁VAR: Ulises Mereles (PAR)

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Titi (Mancuso); Yago Pikachu (Moisés), Lucas Sasha (Calebe), Pol Fernández, Emmanuel Martínez (Pochettino) e Diogo Barbosa; Marinho (Deyverson) e Lucero.

RACING-ARG (Técnico: Gustavo Costas)

Arias; Di Cesare, Sosa e Colombo; Martirena (Mura), Nardoni, Almendra (Barrios) e Rojas; Vietto (Solari), Salas (Ignacio Rodríguez) e Adrián Martínez (Balboa).