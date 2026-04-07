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Sem Hulk e titulares, Atlético-MG viaja para a Venezuela: confira relacionados

Galo não terá quatro titulares com a delegação para a estreia na Sul-Americana

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 07/04/2026
13:51
Atualizado há 3 minutos
Cassierra viagem (reprodução Atlético)
imagem cameraAtlético em viagem (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético embarca para a Venezuela na tarde desta terça-feira (7), em voo fretado saindo de Belo Horizonte, para a estreia na Copa Sul-Americana. O clube divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Puerto Cabello, que não conta com Hulk e outros titulares da equipe.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético embarca para a Venezuela na tarde desta terça-feira (7), em voo fretado saindo de Belo Horizonte, para a estreia na Copa Sul-Americana. O clube divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Puerto Cabello, que não conta com Hulk e outros titulares da equipe.

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Além do camisa 7, também ficaram fora da viagem Alan Franco, Renan Lodi, Ruan e Victor Hugo. Os jogadores permanecerão na capital mineira seguindo um planejamento de controle de carga, visando a sequência da temporada. Ao todo, 23 atletas foram relacionados para a partida.

Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez deve escalar uma equipe alternativa, priorizando a gestão física do elenco neste início de calendário, com foco principal no Campeonato Brasileiro. A estreia do Atlético na Sul-Americana será nesta quarta-feira, às 23h, no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela.

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Relacionados Atlético x Puerto Cabello (reprodução Atlético)
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Logística da viagem

A delegação embarca nesta terça-feira (7), às 14h, em voo fretado com saída de Belo Horizonte. A chegada à Venezuela está prevista para o início da noite, já visando a partida da quarta-feira.

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Após o confronto, o elenco permanece no país para descanso e retorna na quinta-feira (9), também às 14h, com destino a São Paulo. A chegada à capital paulista deve ocorrer no início da noite.

Na sexta-feira à tarde (10), o time realiza um treinamento no CT do Corinthians e, em seguida, segue para Santos, onde enfrenta o Peixe no sábado, às 20h, na Vila Belmiro.

A delegação não retornará a Belo Horizonte entre as partidas. A decisão foi tomada pela diretoria devido ao curto intervalo entre os jogos e ao desgaste das viagens, evitando um deslocamento desnecessário antes do compromisso pelo Brasileirão.

Domínguez viagem para Venezuela reprodução Atlético
Domínguez viagem para Venezuela (reprodução Atlético)

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