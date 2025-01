PSG x Monaco: onde assitir, horário e prováveis escalações pela final da Supercopa da França

PSG e Monaco se enfretam neste domingo (5) pela final da Supercopa da França. O duelo acontece em campo neutro, no Estádio 974, no Catar, e terá transmissão ao vivo da Cazétv (Youtube) a partir das 13h30 (horário de Brasília). ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

PSG e Monaco se enfrentam neste domingo (5) pela final da Supercopa da França (Foto: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Do lado do PSG, um dos principais desfalques para a partida será o goleiro Donnarumma, que sofreu uma forte pancada no rosto e ainda se recupera. Além dele, Nuno Mendes, Rémy Labeau, Jonathan Gradit, Nampalys Mendy, Cabot e Ruben Aguilar cmpletam a lista de desfalques da equipe de Paris.

O Monaco, por sua vez, tem como principais desfalques: Zakaria, Marissa, Balogun, Majecki, diatta e Diop, todos fora por lesão.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG x Monaco

Final - Supercopa da França

📆 Data e horário: domingo, 5 de janeiro de 2025, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio 974, no Catar.

📺 Onde assistir: Cazétv (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e João Neves; Ousmane Dembélé, Désiré Doue e Bradley Barcola. Técnico: Luis Enrique.

MONACO: Philipp Kohn; Jordan Teze, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu e Vanderson; Soungoutou Magassa e Lamine Camara; Maghnes Akilouche, Ben Seghir e Golovin; Breel Embolo. Técnico: Adi Hutter.