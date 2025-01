A noite desta sexta-feira (3) não foi das melhores para Vini Jr. A partida que marcou seu retorno depois de cumprir suspensão na última rodada não terminei como esperava o brasileiro. Apesar da vitória de virada do Real Madrid sobre o Valencia, no Mestalla, em partida válida pela 12ª rodada da La Liga, o atacante foi expulso no segundo tempo depois de se estranhar com o goleiro adversário.

O time da casa começou venceu a partida com gol de Hugo Duro no primeiro tempo. Mesmo com uma reação, em termos de desempenho, a equipe merengue não contou com a sorte nos primeiros momentos da segunda etapa. Depois de Bellingham desperdiçar pênalti e gol de Mabppé ser anulado por impedimento, foi a vez de Vini Jr. falhar.

O camisa 7 foi expulso depois de se estranhar com o goleiro Dimitrievski. O macedônio empurrou o rosto de Vinicius, que devolveu o gesto. Após análise do VAR, o juíz decidiu expulsar apenas o jogador da equipe visitante, que respondeu à provocação do adversário. Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram a atitude do brasileiro. Veja os comentários:

Como foi a partida?

Nem o Real Madrid, nem Vini Jr tiveram vida fácil no Mestalla. Em estreia do técnico Carlos Corberan, o Valencia tomou o controle da partida nos minutos iniciais e trouxe mais perigo ao gol de Courtois, que precisou fazer algumas defesas primordiais para assegurar a igualdade no placar. Com Vini Jr de volta depois de cumprir suspensão, a equipe merengue até chegou ao gol de Dimitrievski, mas foram os donos da casa que abriram o placar. Hugo Duro aproveitou rebote, depois de defesa milagrosa de Courtois em chute de Javi Guerra, e mandou para o fundo da rede.

No segundo tempo, Mbappé sofreu pênalti de Barrenechea, Bellingham pediu para bater mas desperdiçou a penalidade. Foi o primeiro pênalti perdido do jogador em sua carreira como profissional. Em seguida, o francês marcou um golaço depois de uma triangulação com o camisa 10 e Vini Jr, mas acabou sendo anulado por impedimento.

Ancelotti mexeu e Modric entrou para começar a reação.

