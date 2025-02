PSG x Monaco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Ligue 1

PSG e Monaco se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris. O confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Francês terá transmissão ao vivo da da Cazé TV (Youtube). ➡️Nem Neymar, Messi e Mbappé! Astro do PSG consegue feito inédito

continua após a publicidade

O PSG é o líder isolado no torneio, com 50 pontos, e segue invicto na competição, com 15 vitórias e cinco empates. Na última rodada, o clube francês venceu o Stade Brestois por 5 a 2.

O Monaco, por sua vez, é o terceiro colocado com 37 pontos. Foram 11 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. No último jogo, ganhou do Auxerre por 4 a 2. Breel Embolo, Folarin Balogun, George Ilenikhena, Jordan Teze e Wilfried Singo desfalcam a equipe. Aleksandr Golovin, que foi substituído no intervalo da última partida, é dúvida.

continua após a publicidade

As equipes já se enfrentara 113 vezes, com 48 vitórias do Monaco, 29 empates e 36 triunfos do Paris SG.

➡️ Rashford e atacante do PSG: gigante inglês fecha pacote de contratações de peso

PSG e Monaco se enfrentam nesta sexta (7) (Foto: Fred TANNEAU / AFP)

Confira as informações do jogo entre PSG e Monaco

✅ FICHA TÉCNICA

PSG X MONACO

21ª RODADA - CAMPEONATO FRÂNCES (LIGUE 1)

📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris;

📺 Onde assistir: CazéTv (Youtube).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e Zaire-Emery (Kang-in Lee); Barcola, Khvicha Kvaratskhelia e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

MONACO: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu e Mawissa; Camara e Zakaria; Akliouche, Minamino e Ben Seghir; Biereth. Técnico: Adi Hutter.