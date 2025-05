Maxwell vê semelhança entre atual Inter de Milão e a campeã da Champions em 2010

Vencedor de uma Champions League, Maxwell vê semelhança entre a atual Inter de Milão e a campeã europeia em 2009/2010. O brasileiro atuou no clube italiano entre 2006 e 2009 e fez parte do elenco comandado por José Mourinho na primeira temporada do português na equipe.

No ano do título da Champions League pela Inter de Milão, Maxwell havia deixado o clube com destino para o Barcelona. Em entrevista ao Lance!, o ex-jogador elogiou o elenco atual comandado por Simone Inzaghi e vê características similares entre os dois times.

- Nós tínhamos a cultura de bastante tática defensiva. Talvez hoje com menos nomes em relação a Inter em que joguei, mas é muito parecido a relação das duas equipes. A cultura, organização defensiva é muito italiana. Treinávamos muito com Mancini, depois o Mourinho chegou e eles acabaram tendo frutos nesse segundo ano com uma organização defensiva muito importante. Eu estava no Barcelona em que eles nos venceram nas semifinais. Tem uma característica muito parecida na minha opinião, porque é uma cultura italiana.

Assim como em 2009/2010, a Inter de Milão eliminou o Barcelona nas semifinais em confrontos épicos e com direito a mais uma virada histórica. Maxwell elogiou a performance coletiva nos dois jogos e acredita que a classificação da forma que foi, assim como há 15 anos, pode servir como uma motivação extra.

continua após a publicidade

- Mostra o quão forte um grupo pode chegar jogando coletivamente. Não basta ter só talento em campo. Tem que jogar com sacrifício, com organização tática. A organização faz com que o time se sobressaia, e os talentos vão sempre fazer a diferença. Essa classificação contra o Barcelona deu confiança e mostrou que a Inter pode bater qualquer um. Eles jogaram uma final contra o Manchester City há alguns anos em que quase ganharam, com um elenco menos qualificado, e essa classificação contra o Barcelona deu uma confiança para que eles possam conquistar dessa vez.

No sábado (31), a Inter de Milão entra em campo diante do PSG em busca da 4ª Champions League de sua história. Em 2022/2023, o clube italiano chegou na decisão da Liga dos Campeões contra o Manchester City, mas foi derrotado por 1 a 0.